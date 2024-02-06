Türkiye Kupası | Samsunspor’u yenen Fatih Karagümrük çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fatih Karagümrük, konuk ettiği Samsunspor’u Biraschi ve Paoletti’nin golleriyle 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



18. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top, savunmadan sekerek arka direkte bulunan Dimata’ya geldi. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



27. dakikada Mouandilmadji’nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Sirigu topu kornere çeldi.



45+1. dakikada Teklic’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Lasagna kale önünde topla buluştu. Lasagna’nın müsait pozisyondaki kafa vuruşunda kaleci Szumski topu çıkardı.



68. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Soner Aydoğdu, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Savunma arkasına iyi hareketlenen Mouandilmadji, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1



72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Eysseric’in ortasına arka direkte iyi yükselen Biraschi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

80. dakikada Osman Çelik’in ceza sahası içinden sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.



85. dakikada Can Keleş’in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Szumski kurtarışı yaptı. Pozisyonun devamında boşta kalan topu savunmada Van Drongelen uzaklaştırdı.



89. dakikada Eysseric’ten pası alan Paoletti, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

MAÇTAN NOTLAR



Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Bersan Duran

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Veseli dk. 62), Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Kourbelis (Bertolacci dk. 83), Rohden (Eysseric dk. 62), Can Keleş, Paoletti, Teklic (Emre Mor dk. 62), Lasagna (Güven Yalçın dk. 71)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emre Bilgin, Salih Dursun, Adnan Uğur, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Samsunspor: Szumski, Mustafa Tan (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 66), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola (Soner Gönül dk. 46), Osman Çelik, Dimata (Berhan Deniz dk. 66), Schindler, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya, Mouandilmadji

Yedekler: Taha Tosun, Enes Albak, Alper Efe Pazar, Kerem Fidan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: Mouandilmadji (dk. 68) (Samsunspor), Biraschi (dk. 72), Paoletti (dk. 89) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Emir Tintiş, Kourbelis, Şota Arveladze (Fatih Karagümrük), Soner Aydoğdu (Samsunspor)