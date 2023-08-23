NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Struga - Breidablik maçına gözlemci olarak atandı.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Kuzey Makedonya’nın Struga ile İzlanda’nın Breidablik takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrindeki Biljanini İzvori Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.

Fenerbahçe’ye oyuncu satışından rekor gelir

Fenerbahçe’ye oyuncu satışından rekor gelir

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...