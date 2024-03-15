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UEFA'dan Fenerbahçe taraftarına ceza

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

UEFA'dan Fenerbahçe taraftarına ceza

, 'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı. 

Sarı-lacivertli taraftarlar Olympiakos deplasmanında yer alamayacak. 

FİNALİ KAPSIYOR MU?

Ceza, Fenerbahçe'in finale kalması durumunda bu maç tarafsız sahada oynanacağı için bu müsabakayı kapsamayacak. 

Fenerbahçeli taraftarlar Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale atmıştı.

Maçın hakemi mücadeleyi durdurmuş ve stadyumda Türkçe anonslar yapılmıştı. 

UEFA'dan Fenerbahçe taraftarına ceza - 1
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