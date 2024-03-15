UEFA'dan Fenerbahçe taraftarına ceza

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar Olympiakos deplasmanında yer alamayacak.

FİNALİ KAPSIYOR MU?

Ceza, Fenerbahçe'in finale kalması durumunda bu maç tarafsız sahada oynanacağı için bu müsabakayı kapsamayacak.

Fenerbahçeli taraftarlar Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale atmıştı.

Maçın hakemi mücadeleyi durdurmuş ve stadyumda Türkçe anonslar yapılmıştı.