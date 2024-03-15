UEFA'dan Fenerbahçe taraftarına ceza

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar Olympiakos deplasmanında yer alamayacak.
FİNALİ KAPSIYOR MU?
Ceza, Fenerbahçe'in finale kalması durumunda bu maç tarafsız sahada oynanacağı için bu müsabakayı kapsamayacak.
Fenerbahçeli taraftarlar Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale atmıştı.
Maçın hakemi mücadeleyi durdurmuş ve stadyumda Türkçe anonslar yapılmıştı.
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