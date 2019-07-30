İstanbul Beylikdüzü’de evinden saat 08.50’de dershaneye gitmek üzere çıkan ve saatler boyunca kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Defne Kaya bulundu.
Kaya'nın babasının yanında olduğu ortaya çıktı.
TELEFONU ARIZALIYMIŞ
Defne'nin arızalı olduğu için telefonunu yanına almadığı ve bu sebeple kendisine telefonla ulaşılamadığı belirtilmişti.
Anne Gamze Görgel dershane ile evin arasının 10 dakikalık bir yol olduğunu belirterek “Defne 13 yaşında. Sabah 08.50’de evden çıkıyor. Ancak dershaneye uğramıyor” demişti.
Anne Görgel, emniyete başvurduklarını ve MOBESE kameralarının incelendiğini belirterek hala bir sonuç alınamadığını ifade etmişti.