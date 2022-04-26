2022 Bayram tatili kaç gün? (Ramazan Bayramı ne zaman?)

On bir ayın sultanı ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.



Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağının netlik kazanması bekleniyordu.

Ancak toplantıdan bir karar çıkmadı.



Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.



İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

Konuyla ilgili açıklama bekleniyor.

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