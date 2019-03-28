Karaman’ın Hürriyet Mahallesi'ndeki İsmet İnönü İlkokulu'nda, öğrenciler evden getirdikleri termometre ile oynamaya başladı.
Kırılan termometredeki cıvaya temas eden öğrenciler, durumu okul yönetiminde bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, termometreden çıkan sıvıya temas ettikleri belirlenen 6 öğrenci ile 2 öğretmeni hastaneye kaldırdı.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, “Gerekli tahlillerin yapılmasının ardından öğrenci ve idareciler hastaneden taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından okulda gerekli temizlik çalışmaları yapılmıştır” dedi.
Kurt, sınıfın boşaltılarak öğrencilerin başka sınıflarda eğitimine devam ettiğini sözlerine ekledi.
6 öğrenci ve 2 öğretmen cıvadan zehirlendi
Anadolu AjansıTürkiye
Karaman'da bir ilkokulda kırılan termometreden çıkan cıvaya temas eden 6 öğrenci ile 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Karaman’ın Hürriyet Mahallesi'ndeki İsmet İnönü İlkokulu'nda, öğrenciler evden getirdikleri termometre ile oynamaya başladı.