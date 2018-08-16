Adıyaman Kömür beldesi kırsalında operasyon düzenlenirken, bölgeye takviye ekip sevk edildiği sırada daha önce yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlama nedeniyle 1 asker şehit oldu.
Adıyaman Valiliği, yaralı askerler tahliye edildiği sırada, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerinin sivil aracı terörist unsur zannederek ateş açtığını açıkladı. Olayda 3 asker daha şehit düştü.
Adıyaman Valiliği soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığını, bölgede geniş çaplı operasyonun sürdüğünü açıkladı.
PKK'YA KARŞI BAĞDAT DESTEĞİ Mİ?