14 Ağustos AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü...
Kutlama etkinliği Kurban Bayramı sonrasında, 23 Ağustos'ta genel merkezde yapılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kutlama etkinliklerine ilişkin açıklama yaptı.
Etkinlikler için "Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18" temasının belirlendiğini söyledi. Ünal, 23 Ağustos'ta AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağını da belirtti.
Toplantının ardından kurucular, milletvekilleri belediye başkanları ve il başkanlarının katılacağı bir kutlama programı gerçekleşecek.
18 YAŞINA BASAN 18 KİŞİ
Ünal, kutlama çerçevesinde AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'de doğan ve 18 yaşına basan 18 kişinin de genel merkezde ağırlanacağını belirtti.
ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK
Bin kişinin katılacağı kutlama etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yapacak.