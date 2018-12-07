Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mardin Valiliği'ne yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.



Burada gençlere hitap eden ve "Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en önemli işimiz bilgiyi, doğru bilgiyi, sağlıklı bilgiyi insanımıza milletimize ulaştırmaktır." diyen Erbaş, vatandaşların dini bilgiyi nereden aldıklarına yönelik bir araştırma yaptırdıklarını söyledi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Hareket Şubesi'ni ziyaret eden Erbaş, polislerle birlikte yatsı namazını kıldı.

Erbaş şunları ifade etti:



"Sokaktaki vatandaşlara temel dini bilgilerinizi nerden aldınız diye sorulduğunda, İmam Hatip Liseleri ve ilahiyat fakülteleri gibi din eğitimi alanlarının oranı yüzde 5'ten yüzde 15’e çıkmış durumda. Kalan yüzde 85'in yüzde 50’si kadarı yaz Kuran kurslarından alıyor bilgiyi. Yüzde 85’in geriye kalan diğer yüzde 50’si ise temel dini bilgileri kulaktan duyma bilgilerle alıyor. Araştırma önümüzde. Bu az bir rakam değil, nereden baksanız 20 milyonu aşan bir nüfus demek...



Bu gerçekten bizi sıkıntıya sokan bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, medreseler ve İmam Hatip Liseleri olarak doğru dini bilgilerle insanları donatmazsak, yaşadığımız olayları görüyorsunuz. O doğru dini bilgiyi bizim insanımızda ulaştırmamız gerek. Bunun için elbirliğiyle çalışacağız, bu etkinlikleri de programları da çoğaltacağız, işbirliğimiz artacak."