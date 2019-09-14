German Medical Award tarafından ‘yılın doktoru’ seçilen Dilek Gürsoy, 'Bir kadın olarak bu başarıdan çok memnunum' dedi.

Avrupa'da tam yapay kalp ameliyatı yapan tek kadın doktor olan ve Almanya'da aldığı ödüller adından çokca bahsettiren Gürsoy, German Medical Award tarafından 'yılın doktoru' seçildi.

Ödüller ilgili duyguları,

''Büyük hedeflerim var. Bir yapay kalp merkezi açmak istiyorum. İşimi yaparken çok baskıyla karşılaştım ve karşılaşmaya da devam ediyorum. Ama bunlar bana engel olmayacak. Ben yılmadan, bildiğim yolda ilerlemeye devam edeceğim. Çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Bir kadın olarak özellikle erkek meslektaşlarımın engellemeleriyle karşılaştım ama en iyi bildiğim işi, en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. 18 senedir bu işi yapıyorum, kimse beni yolumdan çeviremez'' şeklinde dile getirdi.

Ödül töreni ise Dusseldorf’da 18 Kasım’da yapılacak.