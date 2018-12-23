Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Ankara'dan yanıt geldi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Netanyahu'ya tepki gösterdi.



Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kalın şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar."

BİR TEPKİ DE ÖMER ÇELİK'TEN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini Twitter'dan gösterdi.

Netenyahu'nun uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını belirten AK Parti Sözcüsü, "Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor" mesajını paylaştı.

Çelik, "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır. Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş, rahatsız olmaya devam edecek. Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor" ifadelerini kullandı.

