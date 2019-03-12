MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale mitinginde konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''CHP'nin İP'in ittifak içinde olduğu HDP, PKK cinayetlerine şerefsizce devam ediyor. Bu alçaklar mı demokrasiyi savunuyor? Batsın sizin demokrasi anlayışınız. Size bu ülkeyi bırakırsak gök girsin kızıl çıksın. Kumpaslarınıza boyun eğersek namertlik sıfatımız olsun. CHP'ye oy veren vatandaşların bu rezillikleri görmelidir. Bunun başka çaresi kalmamıştır. Mevzu bahis vatandır bekamızdır. Her vatan evladı HDP PKK ile yol yürüyenlere haddini bildirecek cesareti göstermelidir. Dalından kopan kurumuş yaprağın akıbetini rüzgar tayin edecektir. Kırıkkale zillete asla tamam demez demeyecektir. Bu CHP'den güven huzur kalmamıştır vatan millet sevgisi sıfırlanmıştır.

CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır yapılanlar haksızlıktır. Olan bitenler ayıptır kepazeliktir. CHP yönetimi aşağıların aşağısına çakılmıştır. Yalan varsa güven yoktur huzur yoktur sadakat yoktur. Bu CHP'de güven huzur kalmamıştır. Zillet ittifakı Türkiye'nin kuyusunu kazıyor. Zillet ittifakı çamurdur, çürümedir, çukurdur, çözülmedir çarpıklıktır. Buna karşılık Cumhur İttifakı helaldir, hakikattir, millidir, samimidir, adam gibi adam olanların kutlu bir beraberliğidir.

Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir. CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz."

