Adana'da bir barın girişinde görevli vale, silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir bara otomobille gelen şüpheli, tabancayla ateş ederek kaçtı.



Bacağından yaralanan vale Zeki Kaya (23), çevredekiler tarafından özel bir araçla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

13 BOŞ KOVAN



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 13 boş kovan buldu.



Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler saldırıyı, olaydan bir süre önce görevliler tarafından bardan çıkartıldığı ileri sürülen H.B'nin düzenlediğini belirledi.



Polis, otomobilinin plakasını tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

