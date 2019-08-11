Çanakkale'de dün gece Gelibolu Milli Parkı'nda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda saat 22.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.



Müdahalenin yetersiz kalması üzerine İzmir, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ ve diğer illerden takviye ekip istendi.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Saat 06.30'dan itibaren 10 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.



YENİDEN ALEVLENMEMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA

Yangın yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevler yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durduruldu. Ancak ekipler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şiddetli rüzgarın yangını yeniden alevlendirmesinden endişe ediliyor.

100 HEKTAR KÜL OLDU

İlk belirlemelere göre yangında 100 hektar ormanlık alan kül oldu. 3 ağıl ve bir bağ evinin yanı sıra binlerce zeytin ağacının yandığı belirtiliyor.

SAVAŞTAN KALMA MÜHİMMATLAR PATLADI

Yangın sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalara Çanakkale Savaşı'ndan kalma mühimmatların neden olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan alevlerin çok yaklaştığı şehitlik yangında zarar görmedi.

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"EN KISA SÜREDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde havadan ve karadan yaptığı inceleme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tam olarak dün gece 22.22'de meydana geldiğini, ekiplerin 22.36'da ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini söyledi.



Yangını kontrol altına almak için 10 helikopter, 72 arazöz, 10 iş makinesi ve 250 personelle mücadele ettiklerini anlatan Karacabey, şöyle konuştu:



"Şu an sevindirici olan husus bir insan canına zarar gelmedi. Tabii canlılar insanlarla sınırlı değil. Burada binlerce ağaç zarar gördü. Belki birçok hayvan da zarar gördü. Bundan dolayı hepimiz üzüntülüyüz. Şu anda tarihi alandaki yangın kısmen kontrol altında diyebiliriz. Ancak sahanın içinde halen tüten dumanlar var, inşallah kısa bir süre içinde bunları söndürüp alanı soğutacağız. En kısa sürede soğutma çalışmalarına başlamış olacağız."



Karacabey, orman yangınlarını en çok etkileyen faktörün rüzgar olduğuna değinerek, meteoroloji verilerini sürekli takip ettiklerinin altını çizdi.



Gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Karacabey, şunları belirtti:



"İş makinelerimizle beraber yangının etrafını çeviriyoruz, kuşatıyoruz. Hem karadan hem de havadan müdahalemiz devam ediyor. Yangının meydana geldiği alan sınırları itibarıyla yaklaşık 100 hektarlık bir alan. İnşallah yangını tamamen söndürüp bölgeyi soğuttuktan sonra hassas bir şekilde ölçüp rakamları o zaman daha net bir şekilde ifade edebileceğiz. Yalnız burası özel bir bölge, özel bir yönetim şekli var. Bölgenin özel bir statüsü var. Bundan dolayı ormancılık faaliyetlerini burada biz yürütmüyoruz. Bölgede de yanıcı madde miktarı fazla. Burada en kısa sürede orman bakımının yapılması ihtiyacı var. Eğer bunu yapmazsak burada en ufak bir kıvılcım sıkıntı yaratabilir. O nedenle burada bakım tedbirlerini almamız ve aralarda yangını kesecek şeritleri oluşturmamız zaruridir."



Orman Genel Müdürü Karacabey, orman bölgelerinde görülebilecek her türlü duman ve ateş ihbarının, 177 numaralı hatta yapılabileceğini sözlerine ekledi.