CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Gürsu ilçesinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Belediye başkanları ellerinden geldiğince istihdam yaratmalı. Kreşler yapın. Anne çocuğunu kreşe bıraktığıda alışverişe, gezmeye gidebilir. Belediye başkanı bunu yaptığında sadece çocuğa mı bakıyor. En az 10 kişilik istihdam yaratmış oluyor. Sorunları çözmek, halletim demek güzel bir olaydır. Milletvekilliğinden farklıdır. Belediye başkanı halka en yakın olan kişidir. Belediye başkanının halkla birlikte olması ve o sorunlara çözüm getirmesi gerekiyor. Bizim kentlerimizin de batının metropolleriyle yarışması gerekiyor. Çimento fabrikasını değil çip üreten fabrikayı buraya getirmeliyiz.



Bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ağustos ayında bir basın toplantısı yaptım. Kimseyi eleştirmeden 13 madde halinde çözüm önerdim. Bunlar yerine gelirse Türkiye bunu aşabilir diye söyledik. 13 maddeyi açıklarken siyasi bir partiyi ya da kişiyi eleştirmedim. CHP eleştirir ama öneri getirmez diyorlar. Bırakın eleştirmeyi eksik de bulmadılar ama bizi suçladılar. 13 maddeden şu yanlıştır deseler anlarım. 13 maddede ne vardı. Liyakat olması lazım dedik. Liyakat bozuldu. Başta bir likit krizi vardı, şimdi real sektör krizi ile karşı karşıyayız. İşsizlik önümüzdeki dönemde daha da artacak. Türkiye ciddi bir stratejik dönüşüm yapmak zorunda.



4 MADDE



Dört ayaklı iç içe geçen çemberleri kast ediyoruz. Türkiye demokrasisini geliştirmek zorundadır. Bir insanın can ve mal güvenliği yoksa yatırım yapmaz. Geleceğe yönelik planlar yapmaz. İşevç'e Norveç'e Amerika'ya Japonya'ya bakın demokrasi gelişmiştir. İkinci halka üreten Türkiye'dir. Türkiye'nin üretmesi lazımdır. neyi üreteceğimizi bilmeliyiz. Canlı hayvanı Arjantin'den getireceğimiz aklınıza gelir miydi? Mercimek, nohut, pirinç üretemez miyiz? Hayatın her alanında üretmemiz lazım. Üniversite bilgi üretmeli. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti. Üniversitelerin içinde bulunduğu feci duruma bakın. Üniversitelerde her türlü düşünce serbest olmalı. Ceza verirseniz bilgiyi nasıl üretsin.Üçüncü halka güçlü bir sosyal devlet oluşturmalıyız. Huzur isteniyorsa açlık ve işsizlik olmayacak. Aksi halde huzuru ve barışı sağlayamazsınız. Dördüncü halka sürdürülebilirlik. Türkiye krizi aşmak istiyorsa 4 ayaklı maddeleri hayata geçirmek zorundadır."

"ARAMIZDA SİYAHLA BEYAZ KADAR FARK VAR"

Kılıçdaroğlu öncesinde ise Kestel ilçesindeki kültür merkezinde akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları, muhtarlar ve iş insanlarıyla buluşma programına katıldu.



Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasından satır başları ise şöyle:



Bursa'nın değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel belediye başkan adayımız kırsal ile belediye arasındaki ilişkiler söz etti. Bizim büyükşehir belediyelerimizin olduğu yerde kırsal ile kent arasında son derece ciddi tutarlı bir ilişki kurulmuştur.



Bursa'nın bir kimliği, tarihsel dokusu var. Kimliği kalmadı artık. Sadece tarım alanında hizmet etmek değil, bir kentte yaşamanın farklı özellikleri vardır. Vatandaşlar pazar günü aileleriyle birlikte kahvaltı yapmak isterler, parka çıkmak isterler, sinemaya gitmek isterler... Bütün bunları yapacak olan o kentin belediye başkanıdır. Belediye Başkanının kentte birliği sağlaması lazım. Belediye başkanı bunu yaptığı zaman o kentte birlik, huzur olur.



Sadece pozitif ayrımcılığı yoksul semtlere yapacağız. Oradaki hayat standartını da Nilüfer'de yaşayanların hayat standartına çekeceğiz.

"Lafla olmaz bu işler birlikte yönetmekle, sabırla olur, muhtarlarla konuşarak, sorunlarını dinleyerek olur.

Nilüfer Belediye Başkanımız yönetirken her kuruşun hesabını verecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun için mücadele edeceğiz.Birlikte güç alarak yolumuza devam edeceğiz.

Biz diğerlerine benzemeyiz. Diğerlerinin mücadelesi cep mücadelesi ve yeşil dolar mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. İnsalara hizmet etme mücadelesidir. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var."

