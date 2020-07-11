CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi

CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

DHA 11.07.2020 - 12:07 | Son Güncelleme : 11.07.2020 - 12:19

CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi

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Sakarya'da meydana gelen iki havai fişek faciasının ardından, çok sayıda ilde havai fişek kullanımı yasaklanmıştı. CHP'den de havai fişeklerle ilgili Meclis'te bir adım atıldı.

CHP, havai fişek satışının yasaklanması için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Fabrikadaki malzemelerin imhası için yapılan çalışma sırasında yaşanan ikinci faciada ise 3 jandarma personeli şehit olmuş, 12 kişi yaralanmıştı.

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