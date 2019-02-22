Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yıllar yılı Muğla'yı CHP zihniyeti yönetti mi, ne yaptılar? Ne olur artık benim milletim bu CHP zihniyetine şu sandıkta dersini versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada. Hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz, 37 gün kaldı.

Bu CHP'liler ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane arıyor. Dervişin fikri neyse zikri de o olur derler. Onlardan derviş de olmaz ya. Bu kıraathanede çay, simit, pasta, kek olacak, her türlü hizmet olacak. Biz buna hizmet belediyeciliği diyoruz.

500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz vurur geçeriz.

İçme suyu belediyelerin işidir. Baktık CHP'li belediyelerden sses çıkmıyor. Hemen DSİ'yi devreye soktuk. Muğla'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.

Bodrum'un altyapısı CHP'li belediyelerce yıllardır yapılmadığı için burası yıllardır sel altında kalmadı mı. Bodrum'u gelin AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıralım. Bodrum'a bir nefes aldıralım. Sağolsun eşim sıfır atık projesiyle bir çalışma başlattı. Devlet kurumlarında ve her yerde bu projeyi yaygınlaştırdık ve yaygınlaştırıyoruz.

Milas'a doğalgaz getireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Ben İstanbul'u hava kirliliği, çöp dağları ile aldım. Ümraniye'deki çöp patlamasında 39 kişi öldü. İstanbul'da şimdi 6.5 milyon evde doğalgaz var.

"ADAYLARININ ARKASINDA DURAMIYORLAR"

Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta zillet, illet ittifakı var. Bu ittifakların neyi temsil ettiklerine göre karar verilecek. Yaptıkları işten utandıkları işin adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizliyorlar. Birlikteliklerin saklayabileceklerine inanıyorlar. CHP, HDP ve diğerleri sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız.

HDP'nin nerelerde kimi desteklediğini biz biliyoruz. AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz diyorlar.

"PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR"

(Kılıçdaroğlu) Her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi o kadar mağlubiyetten sonra bu kadar koltukta durmaz. Cumhur İttifakı'nı milletimiz istediği sürece devam ettireceğiz. Pazara kadar değil mezara kadar devam edeceğiz.

Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik.

"PKK ÜMİDİNİ 31 MART'A BAĞLADI"

PKK'nın bütün ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığı tespit edildi. 31 Mart'ın kimin için ne anlam ifade ettiğini görüyorsunuz değil mi? Bu millet arkasından çevrilen oyunları bir kez daha bozacaktır."

"CHP'YE VERİLEN OYLAR TERÖR ÖRGÜTÜNE GİDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'nın ardından Fethiye'de de halka seslendi.

Erdoğan şunları kaydetti: "Bizim rotamız bellidir. Gabar'da, Cudi'de inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık onlar kaçtı ve yok ettik. FETO'yu kovaladık, onlar kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı aldık cezaevlerine yerleştirdik. Bu CHP şu anda kimle işbirliği yapıyor. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar, terör örgütüne.

Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri iş birlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Kimin kime oy vereceğine, nerede aday olacağına eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor. Eş başkanlar zillet ittifakına da eş başkanlık yapıyor. CHP tarihinin hiçbir döneminde bu kadar kötü yönetilmedi."