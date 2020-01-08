Cumhurbaşkanı Erdoğan: TürkAkım tarihi nitelikte bir projedir

Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak ile çok sayıda devlet ve hükümet yetkilisi katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHİ NİTELİKTE BİR PROJE

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğalgazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tedariki sağladık.

''GELİN AKDENİZ'İ ÇATIŞMA DEĞİL İŞBİRLİĞİ SAHASINA DÖNÜŞTÜRELİM''

(Rusya ile) Enerji alanındaki işbirliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır. Doğu Akdeniz'de, ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık. Gelin Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürelim. Bize bir adım gelen çok daha fazlasıyla gitmeye hazırız. TürkAkım isminin hak sahibi değerli dostum Sayın Putin'dir. Rusya ile ikili ticaretimizde düzenli artış sağlıyoruz. TürkAkım yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır. Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir. (Rusya ile) Son dönemde fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik.

''KİMSENİN BÖLGEYİ YENİ BİR ATEŞ ÇEMBERİNE ATMAYA HAKKI YOK''



ABD ile İran arasındaki gerilim hiç arzu etmediğimiz noktaya ulaştı. Komşumuz Irak zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Bölgemiz son 20 yılda zaten bitap düştü. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklıselimi hakim kılmaktır. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Diplomasi trafiğimizi çok yönlü şekilde sürdüreceğiz. Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.''

PUTİN: RUSYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ, ENGELLEME ÇABALARINA RAĞMEN HER ALANDA GELİŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı konuşmada, Rusya-Türkiye arasındaki işbirliğinin, engelleme çabalarına rağmen her alanda geliştiğini vurgulayarak, "Rus doğalgazının TürkAkım ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisine ve Karadeniz bölgesine değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenini sağlayacak" dedi.

Putin, TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanmasının genel anlamda Avrupa kıtası için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu açılış törenine katılanlar sadece Rusya ve Türkiye için değil, Güney Avrupa ülkeleri için de önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu büyük çaplı ortak projenin hayata geçirilmesinin, Karadeniz'in dibinden gaz boru hattının başarılı bir şekilde döşenmesinin Rus-Türk stratejik ortaklığının kayda değer ve somut meyveler getirdiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Putin, "Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliği adım adım bütün alanlarda gelişiyor. Dünyadaki son derece zor duruma rağmen ve birtakım uluslararası oyuncuların bu karşılıklı yarar yönünde gelişen işbirliğimize mani olmaya çalışmalarına rağmen bu çalışmalar, devam etmektedir" diye konuştu.



Putin, Rus doğalgazının Türkiye'ye 30 yıldır ihraç edildiğini belirterek, "Önce Rus doğalgazını Trans-Balkan gaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye aktarıyorduk. Sonra doğrudan Mavi Akım üzerinden vermeye başladık. Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldı" ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye Rus doğalgazının TürkAkım ile yeni bir güzergahtan aktarılacağını vurgulayan Putin, "Bu, gerçekten son derece özel ve benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi" değerlendirmesini yaptı.



Putin, denizin dibinden her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip, derinliği 2 kilometreyi, uzunluğu 1800 kilometreyi aşan borularla iki paralel hat döşendiğini anlatarak bu çalışmanın modern teknolojileri barındıran ve hiç de kolay olmayan bir proje olduğunun altını çizdi.



TürkAkım ile ilk hattan Batı Sibirya yataklarından doğalgaz geleceğini, ikinci hat ile de doğalgazın Türkiye üzerinden Balkanlar'a, Bulgaristan ve Yunanistan ve Sırbistan'a sevk edileceğini belirten Putin, "Rus doğalgazının TürkAkım ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisine ve Karadeniz bölgesine değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından Erdoğan ve Putin temsili olarak hattın vanasını açtı.

Putin, TürkAkımı gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğini ve çevre dostu olduğunu belirterek, günde 6 kilometreden fazla boru döşenen projenin, bu konuda rekor kırdığını söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türk makamlarına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü inşa esnasında gerekli tüm lisansları ve izinleri vaktinde sağladılar. Bir siyasi irade gösterdiniz ülkenizin ulusal çıkarlarına uygun bir projeye el attınız. Eminim Rusya ve Türkiye gelecekte birçok projeyi hayata geçirecek. Hem enerji alanında hem de başka alanlarda hep beraber en iddialı projeleri gerçekleştirebileceğiz. Bu da her iki devlet ve millet için hayırlı olacaktır" diye konuştu.



Putin, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Hiç de kolay olmayan şartlarda, zor bir dünyada yaşıyoruz. Ne yazık ki bulunduğumuz bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik ciddi eylemler var. Türkiye ve Rusya, bu arada bambaşka örnekler sunuyor. Örneğin devletlerimiz, halklarımız, Avrupa halkları ve dünya halklarının hayrına çalışmalar yürütmekteyiz. Eminim gelecekte de bu şekilde adımlar atacağız ve yeni başarılara imza atacağız."

VİDEO: TÜRKAKIM DOĞALGAZ BORU HATTININ STRATEJİK ÖNEMİ NE?