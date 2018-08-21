Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını İstanbul'da kıldı



Namazın ardından Oktay, camideki vatandaşlarla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, namaz çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah birlik ve beraberliğimize vesile olur, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemize vesile olur." diyerek, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.Oktay, "Bütün dünya, özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek. Çok daha güçlenerek, her türlü şartlarda, çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı sadece mesajı vermek istiyorum." diye konuştu.- Bayram tatili sonrası dönüşler için sürücülere uyarısıBugün Mekke'de, hac farizasını yerine getiren tüm hacıların da bayramlarını tebrik eden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:"Allah hac farizalarını da kabul buyursun. Yine bir başka hatırlatmada da yollarda olan, bayram için memleketine giden vatandaşlarımızın aynı şekilde dönüşlerinde de sağsağlim memleketlerine dönebilmeleriyle alakalı. Özellikle trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz. Can kaybı olmadan, sevdikleriyle birlikte bayramlarını geçirsinler ve tekrar da yine sevdiklerine kavuşssunlar arzu ediyorum. Ben tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

