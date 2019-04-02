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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar" ifadelerini kullandı.
"AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı" diyen Kalın, paylaşımında şunları yazdı: "2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."
SEÇİMİN EN ÇEKİŞMELİ GEÇTİĞİ İLLER