Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem: Can kaybı sayısı 40'a yükseldi (Kurtarma çalışmaları devam ediyor)

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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Dün akşam Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı enkazında sürdürülen çalışmalarda enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.



İki kişi için devam eden çalışmalarda öğle saatlerinde bir noktaya yoğunlaşıldı. Ekipler kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Can kaybı sayısı 40'a (Elazığ 36, Malatya 4) yükselirken, enkaz altında kalan son kişi için çalışmalar devam ediyor.



Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla yapılıyor. Depremin üzerinden 65 saatten fazla bir süre geçti. Uzmanlar enkaz altında kalanlar için 72 saatin (3 gün) hayati önemde olduğunu belirtiyor.



87 YARALI



Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1520’si taburcu edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden 18 yaralının da hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.



BAKANLAR BÖLGEDE



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremle ilgili son bilgileri vermek için kameralar karşısına geçti.

Süleyman Soylu: Havalimanları ve hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız yerine getirdi. TSK'nın kargo uçaklarıyla birlikte istediğimiz araç ve malzemeler, ekipler buraya getirildi. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik özellikle Elazığ'da. Bunlardan 10'u çadır, 34'ü okul geri kalanı spor kompleksi, cami ve cemevi. İhtiyaçları tamamen karşılamaya çalışıyoruz. Bölgeye şu ana kadar 24 bin 402 çadır sevk edildi. Bugün saat 13.00 itibarıyla 50 bin kumanya dağıtılacak Elazığ ve Malatya'da. Artçı depremler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor, evlerine girmekten imtina ediyorlar. Hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Hem Malatya hem Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Adalet binaları da hizmetlerini veriyor. Vatandaşlardan talebimiz şu, okullarımız, gençlik merkezlerimiz açık. Kıraathanelerle görüştük tuvalet ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 50'ye yakın kıraathanenin açık olmasını sağladık.Biz kira yapacağımızı söyledik ama kiralanacak bu kadar ev olmadığı için yaklaşık il özel idaremize ait arazide geçici konaklama merkezi, yaklaşık bin konteyner konulacak. Burada bin ailenin barınabileceği alanı hazırlayacağız. Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı ev sahiplerine 5 bin lira ödenecek verilecek. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek verilecek.



Fahrettin Koca: Yatarak veya yoğun bakımda tedavisi devam eden 86 yaralı var. 18 yaralının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu yaralılarımızdan durumu kritik olan yok. Özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. İl merkezinde acil ikinci basamak sahra üniteleri var. Bunları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Çadır ve toplu alanlarda kronik hastaların tespitini ve ilaca erişimini sağladık. Ayrıca psikososyal destek planlandı. Bunun dışında, Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık. Tedbir amaçlı tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi ve iki çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra serviste takipleri devam ediyor. Genel durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında hafif ezikler vardı, ödem nedeniyle bir müdahale yapılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor. UMKE, 112 Acil ve destek ekipleri dahil sahada 2 bin 620 kişi hizmet veriyor. Bütün hastanelerimizde sağlık hizmeti verme anlamında yeterli olduğumuzu, herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini ve özellikle yaralılarımızın başta şehir hastanesi olmak üzere üniversite hastanemizde tedavi edildiğini söylemek istiyorum.

Murat Kurum: 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bugün itibarıyla Elazığ'da 50 yıkık binamız var. 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binamız var. 22 bina acil yıkılacak binalardan oluşuyor. İçine girilmesine izin verilmeyecek binalar. Bu binaları da dün itibarıyla yıkımlarını başlattık. Elazığ merkezde iki binamız göçtü. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzere. Bittiğinde Mustafa Paşa ve Sürsürü'de 4-5 katı geçmeyecek kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Dilek Sitesi yanındaki binaların hasar tespiti de yapılıyor. Sürsürü'de 9 ağır hasarlı bina var. Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Amacımız hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak güvenli konutları yapmak.



Abdulhamit Gül: Bugün itibarıyla depremden etkilenen bölgelerde adalet hizmetleri devam etmektedir. Cezaevlerinin nakli gerçekleşti. Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır. Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir. Birliğimize ve beraberliğimize kast eden davranışlar incelenmektedir.

BİNE YAKIN ARTÇI



Geçen cuma saat 20.55’te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 21 deprem meydana geldi. Toplam artçı deprem sayısı 948 oldu.



YARDIM PARALARI 30 MİLYON LİRAYI GEÇTİ



AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; başlatılan yardım kampanyasında toplam 30 milyon 564 bin 365 TL toplandı.



Vatandaşlar, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabiliyor. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın hesap numaralarına istenilen tutarda yardım yapılabiliyor.

MALATYA'DA DEPREM ANINDA DOĞUM YAPTIRAN DOKTOR NTV'DE