Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı yeni binasının açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Bizim 51 şehidimiz de burada ama geçmişten bugüne şehitlerimiz var. Onlar bizi şimdi de izliyorlar. Onlar sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimize (SAV) komşu. Burada şehit olan herbiri gururumuz kadın polislerimiz var. Darbe girişiminin yaşandığı her yerde faklı kahramanlık hikayeleri yaşandı. Milletimizle birlikte destan yazan polislerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi 63'ü polis, 5'i asker, 183'ü sivil olmak üzere 251 kardeşimizi, vatan evladımızı şehit verdik.

Darbecilerin başına bir yumruk gibi inen milletimiz ve polislerimizle birlikte bu hainleri bünyemizden tamamen temizlemek için çalıştık. Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerden 4 bin 446'sı maalesef emniyet teşkilatımız içerisinden çıkan hainlerdir. FETÖ'nün en önem verdiği yerlerin emniyet, ordu ve milli eğitim olduğunu görüyoruz.

Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir.

FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala temizleyemediğimizi düşünüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz. Kendilerini gizleme becerileri ve hücre sistemi faaliyet yöntemleri nedeniyle tespit etmek güç. Yurtdışına kaçan ağa babalarının aksine bunlar bukalemun gibi gizleniyorlar. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini bırakmayacağız. Devletimizi bundan tamamen kurtarana kadar bize durmak haramdır. Bazıları tarihimizi ısrarla 1919'dan veya 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Türikye Cumhuriyeti binlerce yıldır yaşadığımız topraklardaki son devletimizdir.

"ANLAYACAKLARI DİLDEN MESAJ VERECEĞİZ"

Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler çevirmedik oyun bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen sonuç alamadılar. Terör koridoru ile bizi dize getirmeye çalışanlara karşı attığımız adımlarla bunun mümkün olamayacağını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz."