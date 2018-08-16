Gaziantep'te Sanayi Mahallesi'ndeki Suriyeli bir iş adamına ait terlik imalathanesinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangında işyerinde çalışan Suriyeli Hamza Nasır (18) ile Mahmut Maruf (16) mahsur kaldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.



Ekipler, imalathanede Nasır ile Maruf'un cesedine ulaştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



ARAÇ BULAMAYINCA İŞYERİNDE KALMIŞLAR



İşletme sahibinin kardeşi ve işyeri çalışanlarından Şeyluh Ahmed, yaptığı açıklamada, yangının nasıl çıktığı yönünde henüz bilgi sahibi olmadıklarını, güvenlik güçlerinin kamera kayıtlarını incelediğini söyledi.



Yangında hayatını kaybeden işçilerin mesai sonrası barındıkları Kilis'teki konteyner kente gidecek araç bulamadıkları için imalathaneye geri döndüklerini ve bekçi odasında dinlendiklerini aktaran Ahmed, "Yangın sırasında üst katta çalışan işçiler dumanı fark edip aşağıya inmişler. Ölen 2 işçinin bulunduğu yere doğru seslenmişler ama ses gelmeyince çıktıklarını düşünmüşler. Sonrasında itfaiye gelip yangını söndürdü" diye konuştu.