Son dakika haberi!

Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı terörist Muhammet fadullah Kamış yakalandı.

Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Teröristin ilk sorgusunda Küçük ile yeğenini kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, şunları söyledi:

"Bizim açımızdan son derece değerli bir operasyon oldu. Şu anda Erzurum Jandarma Komutanı öncülüğünde yürütülen operasyon devam ediyor. Şevger kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, ilk sorgusunda rahmetli Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük cinayetini itiraf etti, kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul etti."

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Memiş, teröristin sorgusunun devam ettiğini ifade ederek, "Parmak izinin eşleşmesini bekliyoruz, kendisi zaten eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Operasyonda çatışma olmadı, biz bulunduğu bölgeyi çok iyi belirlemiştik, kaçacak bir yeri kalmamıştı" diye konuştu.



Vali Memiş, teröristin üzerinden tabanca, el bombası ve silah mühimmatı ele geçirildiğini sözlerine ekledi.



Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu.

