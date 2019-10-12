İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Yurt genelinde sıcaklıklarda belirli bir fark olmayacağı bildirilirken, ülkenin doğu bölgesinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında düşecek.
Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülürken, yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre bugün İstanbul'da hava sıcaklıklığı gündüz 22 derecede seyrederken çoğunlukla güneşli bir hava etkisini gösterecek.
Yağış ise İstanbul'da hafta boyunca beklenmiyor.
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