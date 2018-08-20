İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini belirtti.



Kasımi, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin yaptırımları ve Türkiye-İran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin eylül ayında Tahran'da yapılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Kasımi, "önemli" olarak nitelendirdiği görüşmeyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve toplantıyla ilgili konuların görüşüldüğünü aktardı.



Zirvenin zamanının belirlendiğini ve uygun bir zamanda basınla paylaşılacağını dile getiren Kasımi, ancak toplantının içeriğine ilişkin bilgi vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Türkiye ile ilgili İran'ın yürüttüğü siyasetin açık olduğunu vurgulayan Kasımi, iki ülke arasındaki iş birliğinin belli bir seviyeye ulaştığına ve bundan sonra da böyle devam edeceğine dikkati çekerek "İran olarak bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.



"PSİKOLOJİK VE EKONOMİK SAVAŞ SONUÇSUZ KALACAKTIR"



Kasımi, ABD'nin Orta Çağ'dan kalma yaptırım politikalarıyla belirlediği hedeflere ulaşmayı amaçladığına değinerek, bundan kaynaklı dost ve komşu İran ile Türkiye'nin önünde bazı sorunlar olduğunu ancak iki ülkenin uzun sınırları sayesinde iş birliğini devam ettirebileceğini ifade etti.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye halkının, sorunlarının üstesinden geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, yaptırımların uygulanması için kurduğu "İran Çalışma Grubu"nun uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunan Kasımi, "Bu adımlar psikolojik ve ekonomik savaşın bir parçası ve sonuçsuz kalacaktır" şeklinde konuştu.



Kasımi, İran ile Suudi Arabistan arasında müzakerelerin olduğu yönündeki iddianın da doğru olmadığını kaydetti.

