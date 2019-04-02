İlişkili Haberler Kaftancıoğlu: Geçersiz oyların yeniden sayılmasının hukuki dayanağı yok

l Seçim Kurulu'na başvuran CHP, AK Parti'nin başvuru üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verildiğini belirterek, hukuksuz olduğu iddiasıyla bu kararların kaldırılmasını ve incelemenin durdurulmasını talep etti.



Talebi değerlendiren İl Seçim Kurulu, itiraz üzerine yeniden sayım yapılıp yapılmaması, sadece geçersiz oyların ya da sayım sırasında itiraza uğraması sebebiyle geçerli sayılan oyların sayılması hakkında, ilçe seçim kuruları tarafından karar verilip, bu karar itiraz edilmeksizin veya itiraz üzerine ilgili merci tarafından verilecek kararlarla ilçe seçim kurulu kararının kesinleşmesinden sonra yeniden sayım yapılması veya kısmi olarak sadece geçersiz oyların sayımının veya sayım sırasında itiraz üzerine geçerli sayılan oyların yeniden sayılması işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.



Kurul, itiraza uğrayan hususlarda ilçe seçim kurulları tarafından açıklandığı şekilde karar alınıp, iş bu karar kesinleştikten sonra sayım yapılabileceği, bunun dışında kesinleşmiş karar olmadan sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.



İl Seçim Kurulu, itiraza uğrayan ilçe seçim kurulları kararları yönünden esasa ilişkin olarak, yasal sürede bu itirazların esastan incelenerek kurul tarafından karara bağlanmasına hükmetti.