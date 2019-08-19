İzmir'deki yangın devam ediyor (Bir mahalle tehdit altında)

İlişkili Haberler İzmir ve Muğla'da 4 ayrı noktada yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabağlar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçramıştı.

29 saattir söndürülemeyen alevler en çok Seferihisar ilçesine bağlı Beyler mahallesi çevresinde etkili oluyor. Yangının ilerleyişini sürdürdüğü bölgeye 17 helikopterin de desteğiyle yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDAN KARELER

Alevlere karadan müdahale eden ekiplerin sayısı da artırıldı.Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 100'e yakın arazöz ve itfaiye ekiplerine gönüllü vatandaşlar da yardımcı oluyor.

Düne göre rüzgarın etkisini azaltması söndürme çalışmalarını olumlu etkiliyor.

Yangında şu ana kadar tarım alanları ve üzüm bağlarının da aralarında olduğu 500 hektara yakın alanın kül olduğu belirtiliyor.

ÇIKIŞ NEDENİ MANGAL ATEŞİ Mİ?

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yangının mangal ateşinden çıktığı iddialar arasında.



TÜM İŞ MAKİNELERİ BEYLER'E YÖNLENDİRİLDİ



Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yangının ilçeye bağlı Beyler mahallesini tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirterek, tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini bildirdi.



Mahalle sakinleri yangın söndürme çalışmalarını endişeyle izliyor.

"İÇİMİZ YANIYOR"



Yaban hayatının da ormanla birlikte kül olduğunu ifade eden Yetişkin, "İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik" diye konuştu.



Dün Muğla'nın Milas ve Bodrum; İzmir'in Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.

NTV YANGIN BÖLGESİNDE