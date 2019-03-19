Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi.
Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde görevli sivil polis memuru Solmaz C. (43), okuldan çıkacak arkadaşını aracında bekleyen Mehmet S.'den bekleme yapmamasını istedi. Bunun üzerine 45 M 9817 plakalı hafif ticari aracına binen Mehmet S., okul önünden uzaklaştı. 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde, Mehmet S. yönetimindeki araç, Muhammed Emre K. (26) yönetimindeki 34 BT 8389 otomobile sağ tarafından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü K. ile aracındaki Zehra Z. (38) yaralandı.
Kaza sonrası, okul önünde bekleme yapmasına izin vermeyen polis memuruna öfkelenen Mehmet S., geri döndü. Mehmet S., polis memuru Solmaz C.'ye saldırdı.
İddiaya göre, Mehmet S. tartıştığı Solmaz C.'yi saçlarından tutarak sürükledi, darp etti. Ardından kaçan Mehmet S., ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Mehmet S.'nin, polis memuru Solmaz C.'yi sürüklerken elinde kalan saçları tuttuğu görüldü. Polis memuruyla kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Solmaz C.'nin tedavisi sürürken, diğer yaralılar taburcu edildi.
TUTUKLANDI
Yapılan kontrolde 1.9 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet S., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.