Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı gerçekleşen "İlçe Teşkilatlarıyla Buluşma Toplantısı"na katıldı.



Daha sonra Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na geçen Yılmaz, 24 Haziran'daki seçimlere değinerek, bu tarihten sonra millet iradesinin uygulamaya geçeceğini söyledi.



Bu seçimlerin devletin bekası, milletin birliği ve bütünlüğü, ülkenin bağımsızlığı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "24 Haziran'da bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sandıklara giderek koruyacağız. Yeniden büyük Türkiye'nin inşası, güçlü bir hükümete ve güçlü bir liderliğe bağlıdır." dedi.



Yılmaz, bu seçimlerin ülkedeki güven ve istikrarın kurumsal hale gelmesini sağlayacağını dile getirerek, "Lider ülke Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, etkin ve demokratik yönetime kavuşacaktır. Bugün Anadolu insanının hakkını, hukukunu ve demokratik kazanımlarını savunan parti AK Parti'dir. İnsanımızın dişiyle, tırnağıyla, canı pahasına bedel ödeyerek elde ettiği hak ve özgülükleri bugüne kadar savunduk, bugünden sonra da hep birlikte savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



"24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ TÜM DÜNYA YAKINDAN İZLİYOR"



Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla beraber gündemi belirlenen, iç ve dış siyaseti bazı mahfiller tarafından idare edilen bir ülke olmaktan çıktığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"24 Haziran seçimlerini tüm dünya yakından izliyor. 7 düvelin çağdaş versiyonları istiyorlar ki Türkiye tökezlesin ve tam bağımsızlık iddiasından vazgeçsin, eskiden olduğu gibi bazı merkezlerden gelen politikaları uygulasın. 24 Haziran'da AK Parti'yi yeniden ve güçlü bir şekilde iktidara getirin ki Türkiye tam bağımsız politikaları uygulamaya devam etsin, Kudüs, Filistin, Saraybosna sevinsin."



Konuşmanın ardından 27. Dönem AK Parti Sivas milletvekili adayları Habip Soluk, Semiha Ekinci, Rüstem Yüce ve Yaşar Sayan, partililere tanıtıldı.