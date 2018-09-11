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İstanbul Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olarak gözaltına alınan asker, tutuklandı.

Umut D. isimli asker, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra K'yi okulda bıçakla rehin almıştı.

Müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek teslim olan Umut D, gözaltına alınarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

GİZLİ SOSYAL MEDYA HESABINI ÖĞRENMİŞ

Savcılıktaki ifadesinde Hümeyra K'nin nişanlısı ve uzaktan akrabası olduğunu belirtti. Yaklaşık 9-10 yıldır birbirlerini tanıdıklarını, 1,5 yıldır da nişanlı olduklarını aktaran U.D, birkaç gün önce Hümeyra K'nın kendisinden gizlediği sosyal medya hesabının olduğunu öğrendiğini ve buradaki bazı yazışmaları nediyle görüşmek için Bayburt'taki birliğinden izin alıp İstanbul'a geldiğini aktardı.

"NEDEN BENİ ALDATIYORSUN?"



Nişanlısına konuşmak istediğini söylediğini, nişanlısının da tuvalette konuşalım dediğini anlatan U.D, şunları kaydetti:



"Birlikte okul tuvaletine geçtik. Elimde ekran görüntüleri vardı. Müştekiye gösterdim, 'Neden beni aldatıyorsun?' dedim. Beni suçladı. Sinirlendiğini söyledi. Bu sırada cebimde bıçak vardı. Elimi cebime soktum. Tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı cebimden çıkardım. Bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söyledim ancak o çıkmayacağını söyledi. Hafif omuzuna dokunarak kapıyı kapattım. Bıçağı da yere atmıştım."



"AMACIM BIÇAKLA KORKUTMAK DEĞİLDİ, PİŞMANIM"



Şüpheli U.D, pişman olduğunu ifade ederek, şu iddialarda bulundu:



"Amacım bıçakla müştekiyi korkutmak değildi. Bu sırada müzakere için polisler gelmiş. Müştekiye söyledim, polisler içeri girmesin diye 'Silahı var' diye bağırdı. Elimdeki çantada müştekinin sosyal medyada yaptığı görüşmelerin ekran görüntüleri vardı. Müşteki alıp omuzuna taktı. Ailesine göstermememi istiyordu. Yanlış anlaşılmış çantanın askısı ile boğazını sıkmadım. Konuşmasını videoya çekip ailesine gösterecektim. Kabul etmedi. Müştekiyi bıraktım. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."



Nöbetçi savcılıkta ifadesi tamamlanan şüpheli, "cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

REHİN ALINAN GENÇ KIZ: SEVİYORUM, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM



Kendisini bıçak zoruyla rehin aldığı gerekçesi ile tutuklanan Umut D.'nin nişanlısı Hümeyra K., polise ifade verdi.



İfadesinde 1 yıldır nişanlı olduklarını söyleyen Hümeyra K., nişanlısı ile ailevi ve kıskançlık nedeni ile anlaşamadığı için 7 ay önce ayrıldıklarını, bir süre sonra yeniden barıştıklarını söyledi.



Olaydan önceki akşam nişanlısı Whatsapp üzerinde yaptıkları yazışma sırasında tartıştıklarını, bu nedenle onun numarasını engellediğini söyleyen Hümeyra K., "Kendisinden ayrılacağımı söyledim ve numarasını engelledim. Bu mesajı da sildim. Diğer gün Umut benim çalıştığım liseye geldi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de tenha diye okulun tuvaletine götürdüm. Bana, onu aldattığımı söyledi. Bana hakaret etti. Tartışma büyüdü. Cebinden çıkardığı siyah renkli çakı benzeri bıçağı bana gösterdi ve beni darp etmeye başladı. Eliyle yüzüme vurdu. Ben de yardım istedim. Bağırma sesimi duyan müdür yardımcısı geldi. Umut, müdür yardımcısını tuvaletten dışarıya çıkarmaya çalıştığı sırada Umut'un elindeki çakı benzeri bıçak yere düştü. Müdür yardımcısı da bıçağı aldı. Umut hocayı dışarıya çıkardı ve tuvaletin kapısını kilitledi. Umut'un isteği üzerine, 'silahı var kapının önünden çekilin' diye bağırdım. Ancak silahı yoktu" dedi.



Bir süre sonra polisin geldiğini söyleyen Hümeyra K., "Umut, 'ya benimle birlikte olursun ya da seni gebertirim' dedi ve boğazımı sıktı" dedi. Olay yerine gelen polislerin Umut ile konuşmaya başladığını, konuşma esnasında onu etkisiz hale getirerek yakaladıklarını söyleyen Hümeyra K., "Umut'un psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum. Bu nedenle beni yakalamasından, tehdit ve hakarette bulunmasından dolayı şikayetçi değilim" dedi.