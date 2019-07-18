Nupelda ve Ayaz için yardım kampanyası

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PKK terör örgütünün araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitiren Güloğlu kardeşler ile Munzur Çayı'na düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun ailelerine yardım kampanyası başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Engin Eroğlu'nun 15 Haziran'da Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Ovacık kara yolunda yolcu otobüsünün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.



Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz'da PKK terör örgütünce araziye önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basmaları sonucu Ayaz Güloğlu (8) ve kardeşi Nupelda Güloğlu'nun (4) yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'MADDİ OLARAK DA YANINDA OLABİLMEK İÇİN'



"Yaşamını yitiren çocuklarımızın geride kalan ailelerine manevi olduğu kadar maddi olarak da yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adında yardım toplamak amacıyla 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 11. maddesine göre Tunceli genelinde 15 gün süreyle Ziraat Bankası Tunceli Şubesi'nde hesap numarası 5546050-5010 ve IBAN TR: 84 0001 0002 9805 5460 5050 10 ile yardım hesabı açılmıştır."

