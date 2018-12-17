MasterChef yarışmasının eski yarışmacılaından Murat Özdemir'in paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı.

Özdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında kızını şiddet uyguladığı iddiası da yer aldı.

İstanbul Barosu hayvan hakları biriminden avukatların da olay yerine geldiği kaydedildi. Polisin papağanı da aldığı öğrenildi.

MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki çekmiş, sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı şikayette bulunmuştu.

Eline aldığı papağanın boğazını sıkarak işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda tepki geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN PAPAĞANA İŞKENCE VİDEOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Toplumda infial uyandıran ve vicdanları derinden sarsan videoyu üzüntüyle izlediğini aktaran Pakdemirli, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık” dedi.

HAYVANA ŞİDDET NEDEN ARTIYOR?