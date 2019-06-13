Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"İdlib'de yaşanan bizim için endişe kaynağı"

"Türkiye barışın merkezde olduğu bir dış politika izliyor"

"S-400, F-35 ve Patriot meselesi Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konulardır."

"Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Türkiye kendi güvenliğini sağlarken komşu ülkelerin güvenliğinden, istikrarından bağımsız yapmıyor."

"Suriye'de kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı kalmıştır."

ABD'NİN S-400 MEKTUBU

"İkili ilişkilerin nezaketine aykırıdır. Mektubun sızdırılması ciddiyetsizliktir. Bu tür mektupların mahremiyeti vardır, kamuoyu ya da basın üzerinden baskı oluşturmak için sızdırılmaz."

"Mektupla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bir cevap hazırlanıyor, bir değişiklik yok."

"Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştüm."

"İhtiyaç hasıl olursa Cumhurbaşkanımız ve Trump görüşebilir."

"Müzakerelerimiz elbette devam edecek. F-35 programının Türkiye'nin haksız bir şekilde çıkarılmaya çalışılması ittifak ruhuna aykırıdır. Bunları tabii ki biz görüşmeye devam edeceğiz."

"Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer."

"F-35 programından Türkiye’nin haksız bir şekilde çıkartılmaya çalışılması adımıdır. Mevkidaşlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Orta uzun vadede bu sorun mutlaka aşılacaktır. Türkiye’nin hakkı olan F-35’ler ülkemize mutlaka gelecektir."

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

"Güvenlik zaafının oluşması söz konusu değil. TSK’yı daha aktif, güçlü hale getirecek bir yasadan bahsediyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...