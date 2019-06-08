Son dakika haberi! Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı’na çıkan 7 kişilik dağcı grubunda yer alan bir dağcının ayağı kırıldı.
Mahsur kalan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sırasında Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30), ipten kayarak düştü.
Olay yerinden helikopterle alınarak tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Harmankaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
SON DAKİKA: Demirkazık'ta dağcıyı kurtarma çalışmasında düşen asker şehit oldu
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken ayağı kırılması sonucu mahsur kalan dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında bir asker şehit oldu.
Son dakika haberi! Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı’na çıkan 7 kişilik dağcı grubunda yer alan bir dağcının ayağı kırıldı.