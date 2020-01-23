Son dakika haberi: Manisa Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem (Deprem anı kameralarda)

Son dakika haberi! Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.



Saat 09.25 itibarıyla bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere 4,0'ten büyük 8 artçı deprem meydana geldi. Toplam artçı sayısı ise 212 olarak açıklandı.

4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor" dedi.



Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'ni ziyaret eden Deniz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar sadece 4 vatandaşın yaşadığı panikle hafif şekilde yaralanıp hastanelere başvurduğunu, bu yaralıların da taburcu edildiğini söyledi.

Vali Deniz, bazı binalarda göçükler ve çatlakların tespit edildiğini belirterek, "Şu anda çok ciddi bir durum görünmüyor. İlk gelen bilgilere göre 15 civarında binada çatlak var" diye konuştu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı gözükmediğini belirterek, "Yıkılmış bina haberi gelmedi" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, Manisa Akhisar'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun" denildi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA