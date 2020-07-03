SON DAKİKA HABERİ: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.



Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.



Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gelen ilk bilgilere göre patlamada 11 kişi yaralandı.

Kapasite raporuna göre fabrikanın 195 çalışanı olduğu öğrenildi. Sakarya Valisi Kaldırım ise fabrika sahiplerinden içeride yaklaşık 150-200 insan kişi olduğu bilgisini aldıklarını belirtti.

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce "Vahim bir tablo var. uzun yıllar hizmet veren saygın bir sanayi kuruluşuydu. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Halen patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz" dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise can kaybı ile ilgili henüz bir bilgi olmadığını söyledi. Ekiplerin halen ulaşamadığı yerler olduğunu söyleyen Babaoğlu, pandemi sürecinde satış olmadığı için fabrikanın depolarının dolu olduğunu ve sıcak hava etkisiyle patlama meydana geldiğini kaydetti. Babaoğlu, "Şu anda büyük patlama sona erdi, küçük havai fişek patlamaları oluyor" ifadelerini kullandı.

"195 ÇALIŞANI VARDI"

Sakarya Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ ise "Kapasite raporuna göre 195 çalışanı olduğunu biliyoruz. Ama fabrikada patlama sırasında kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Müdahaleler devam ediyor, net bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE 2 PATLAMA OLDU



Aynı fabrikada 2009 ve 2014 yıllarında da patlama meydana gelmişti. İlk patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. 2014 yılındaki patlamada ise 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.