SON DAKİKA HABERİ: Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını

Son dakika haberi! Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evine FBI'ın baskın düzenlediğini duyurdu.

Trump, "Böyle bir saldırı ancak bozuk, üçüncü dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" diyerek baskına tepki gösterdi.

Trump, "Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi. Daha önce hiçbir ABD Başkanı böyle bir şey yaşamadı. Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor."ifadelerini kullandı.

FBI'ın yaptığı aramanın Trump'ın başkanlık döneminde eve götürdüğü belgelerle ilişkili olduğu iddia edildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...