SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de vaka sayısı 18'e çıktı

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu bildirdi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" ifadelerini kullandı.



Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

"TOPLAM VAKA SAYISI 18"

Bakan Koca, toplam vaka sayısına ilişkin ise, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" açıklamasını yaptı.