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Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin "bozma" kararı ile Van'da yeniden görülmeye başlanan KCK ana davasında aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



Bozma kararının ardından dosyanın gönderildiği Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar katılmadı, salonda avukatları hazır bulundu.



Avukatlar, müvekkillerine yönelik suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya, Cüneyt Caniş, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır, Metin Adugit, Mihriban Şah, Murat Durmaz ile Veli Avcı'yı 8 yıl 9'ar ay, İhsan Güler, Abdulkerim Sayan, Mehmet Şirin Yıldız ve Derviş Polat'ı 7 yıl 6'şar ay, Hecer Sarihan'ı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.



Sanıklardan Kaya'nın hükmen tutuklanmasına karar veren heyet, diğerleri hakkında da yakalama kararı çıkardı.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Van'da 7 Haziran 2012'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın 4 Ocak 2016'da görülen karar duruşmasında Kaya, Caniş ile Avcı 15'er yıl, Ergüneş, Çakır ve Adugit 13 yıl 6'şar ay, Yıldız, Şah ve Durmaz 12'şer yıl, Güler, Sayan ve Polat 9'ar yıl, Sarıhan da 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.



Avukatların itirazı üzerine dosyaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "bozma" kararı vererek dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.