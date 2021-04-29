Thodex kurucusu Fatih Özer'in abisi ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Thodex kurucusu Fatih Özer'in abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA 29.04.2021 - 11:08

Thodex kurucusu Fatih Özer'in abisi ve kardeşi adliyeye sevk edildi

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Kripto para borsası Thodex ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin kurucusu Fatih Özer'in abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar bu sabah Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 62 zanlı adliye sevk edilmiş, 34'ü ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılmış, 28 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

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