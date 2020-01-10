Tunceli'de kayıp Gülistan'ın 4 saniyelik sır telefon görüşmesi

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı kaldığı yurttan çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınmadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarına ulaşamayınca Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.



AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin de katıldığı aramalar 6'ncı gününde devam ediyor. Ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.



BİR GÜN ÖNCE RUS ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ



Öte yandan Doku'nun kayboluşundaki sır perdesini aralamaya çalışan polis, üniversitelinin, 4 Ocak Cumartesi günü, Tunceli'de yaşayan bir polis memurunun üvey oğlu olan Rusya uyruklu arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını belirledi. Bunun üzerine Abarok'un ifadesine başvuruldu.



4 SANİYELİK GÖRÜŞME



Yapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşme sırasında Atatürk Mahallesi'nde olduğu belirlenen genç kızın cep telefonunun daha sonra sinyal vermediği saptandı.



BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'yla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Doku'nun kaybolduğunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.



Doku'nun ailesinin bir süre sonra kızlarının erkek arkadaşından şüphelenmesi üzerine şahıs hakkında inceleme ve araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şüpheli şahsın evinde kayıp kızın bulunmasına yönelik arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu şahıs ile yakınlarının ifadeleri alınmıştır. Yine şüpheli şahsın olay gününü gösterir bütün hareketlerinin tespiti amacıyla Tunceli ili çapında kamera kayıtları araştırması yapılmıştır. Bahsi geçen şahıs ve kayıp şahsın HTS kayıtları ve baz istasyonu bilgileri detaylı incelenmiş, kayıp şahsın son görüştüğü ve görüşme yaptığı kişilerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştır.



Ayrıca, kayıp şahsın şehir giriş çıkışlarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında il dışına çıkıp çıkmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Kayıp ihbarının ardından ilgili güvenlik birimleriyle olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

