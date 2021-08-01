Yangınlar üç ilde devam ediyor: Marmaris'in Turunç beldesi için tahliye kararı

Türkiye'de 3 ilde yangınlarla mücadele devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'de devam eden yangınlara ilişkin son verileri paylaştı.

Pakdemirli, 111 yangının kontrol altında olduğunu, 3 ilde 6 yangının devam ettiğini açıkladı.

Muğla'da 3, Antalya'da 2, Tunceli'de ise bir yangın devam ediyor.

Yangınlarda illere göre son durum...



ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor. Sırtköy Mahallesi'nde alevler evlere ulaştı. Mahalledeki evler bu nedenle tahliye edildi.

ALEVLER CANLI YAYINDA SARDI

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.



Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle komşu mahalleler için risk oluşturdu. Yangın, bölgedeki Gülen Dağ'da etkisini sürdürüyor.

Türkiye genelindeki orman yangınlarında son durum.



GAZİPAŞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bakan Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlde alevlerin yaklaştığı Marmaris'in Turunç beldesi için tahliye kararı alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.

Bodrum Milas sınırında büyüyen yangında alevler Mazıköy'e dayandı. Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde yangının etkisini arttırması ile önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri, lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Milas Mazı'daki yangında ortaya bu korkunç görüntü çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Gökbel Mahallesi’ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel köyü boşaltıldı. Bugün öğle saatlerinde Gökbel köyüne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi. Vatandaşlar evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp, ardından evlerini terk ettiler.

Gökbel Köyü alevlerin yaklaşması sonucu boşaltıldı.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



BODRUM'DAKİ YANGIN KONROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, "Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MERSİN



Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.



İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.



Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.



Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

YANGIN SÜRECİ





Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.



Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.



ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM