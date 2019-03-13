Başarılı belediyeciliğin kriterleri neler? (İşte İstanbul belediyelerinin karnesi)

13.03.2019 - 12:03

"Bir belediyenin başarılıdır" diyebilmek için temel kriter ne? O bölgede yaşanabilir alanları çoğaltması mı? Park-bahçe yapmak, çöp toplamak mı? Yoksa daha fazlası mı? Bir belediye ne yapmalı ki, "Bu belediye başarılı" denilsin. Geçtiğimiz günlerde bunu test eden bir rapor yayınlandı. Yönetişim konularında çalışan özel bir akademi, İstanbul'daki 39 belediyenin karnesini çıkardı. Üstelik yapıcı bir metod da kullandı. Mesela, herhangi bir belediye için "Şunu kötü yapıyor" demedi. İyinin notunu verdi. Bunu yaparak, kötü belediyeciliğe doğrusunu gösterdi. NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, araştırmanın ayrıntılarını Türkiye'nin sayılı yönetişim akademilerinden birinin kurucusu Yılmaz Argüden ile konuştu. (Seçime Doğru, NTV)