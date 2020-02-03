Hazır giyim ekonomisi (Çarşı-Pazar Ekonomi 25 Aralık 2019)
Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven'in sunumuyla NTV'de ekrana geliyor. Berfu Güven bu hafta Çarşı Pazar'da; Türkiye ve dünyada önemli bir ticaret alanına sahip giyim kuşam ekonomisine, tekstil ve hazır giyim sektörleri üzerinden göz atıyor… Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven'in sunumuyla 25 Aralık Çarşamba 21.15'te NTV'de.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.