Kişisel spor ekonomisi (Çarşı-Pazar Ekonomi 20 Kasım 2019)
Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Sporcu bir millet miyiz ve spora ne kadar para harcıyoruz? Berfu Güven bu hafta Çarşı-Pazar’da kişisel spor ekonomimize yakından bakıyor. Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 20 Kasım Çarşamba 21.15’te NTV’de.
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