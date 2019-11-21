Kişisel spor ekonomisi (Çarşı-Pazar Ekonomi 20 Kasım 2019)

Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Sporcu bir millet miyiz ve spora ne kadar para harcıyoruz? Berfu Güven bu hafta Çarşı-Pazar’da kişisel spor ekonomimize yakından bakıyor. Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 20 Kasım Çarşamba 21.15’te NTV’de.

DİĞER VİDEOLAR