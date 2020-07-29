Marketlerin en değerli yeri neresi? (24 Temmuz 2020)
Ekonomi stüdyodan çıkıyor, sokağın nabzını tutuyor. Berfu Güven, Çarşı Pazar'ın bu bölümündenCoronavirüs salgınıyla hayatımızın ayrılmaz parçası olduğunu iyiden iyiye fark ettiğimiz marketlere ve yarattığı ekonomiye yakından baktık. Halkbank'ın katkılarıyla Çarşı Pazar Ekonomisi her cuma 22.15'te NTV'de.
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NTV 29.07.2020 - 11:22| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 12:26
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