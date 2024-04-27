ABD tarihinde öğrenci protestoları
ABD'de Columbia Üniversitesi'nde patlak veren Filistin’e destek gösterileri birçok üniversiteye yayıldı. Güvenlik güçleri yüzlerce öğrenciyi ve bazı öğretim üyelerini gözaltına aldı. Protestolara yönelik polis baskınları nedeniyle üniversitelerde savaş görüntüleri var. Bu görüntüler Amerika'nın üniversite kampuslarında ilk defa yaşanmıyor. Vietnam Savaşı karşıtlığıyla yükselen öğrenci protestoları 1968'den 1974'e kadar sadece ABD değil, yakın dünya tarihine damga vurmuştu. İşte NTV Arşivi'nden ABD tarihindeki öğrenci protestoları...
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