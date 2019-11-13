Çalışan annelere bakıcı parası desteği için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Çalışan annelere bakıcı parası desteği yapılacağı geçtiğimiz günlerde tüm vatandaşlara duyuruldu. Bugün başlayacak olan başvurular için binlerce kişi konu ile ilgili detayları araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli "Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek proje için internet üzerinden çalışan anneye bakıcı parası ödeneği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV'ye Sorun'da Melda Yücel Kocaalp'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
13.11.2019 - 15:52| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:04
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