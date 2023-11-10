"Ortadoğu'da gerilim petrol fiyatlarını tetikleyebilir"
Petrol fiyatlarında gözler Ortadoğu'da yaşanan İsrail-Hamas gerilimine çevrildi. Savaşa dair haber akışları petrol fiyatları üzerinde belirleyici oluyor. Tarafların direkt olarak petrol üreticisi olmaması fiyatları şimdilik dizginliyor. Ancak bölge ülkelerinin sürece dahil olması piyasalar için halen bir risk konumunda bulunuyor.
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